В очередной олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие более 400 учащихся Ингушетии
В Ингушском госуниверситета прошел финальный этап XVIII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности «Финатлон для старшеклассников». Всего в мероприятии приняли участие 455 учащихся региона, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
37 человек вышли в региональный финал олимпиады, который состоял из трех этапов: тестирование, письменная часть, блиц-игра. В состав оргкомитета вошли представители Финпотребсоюза России, Минобрнауки Ингушетии, ЦБ России и Регионального центра финансовой грамотности ИнгГУ.
Победители и призеры олимпиады получат дипломы, а также возможность посетить Госдуму, Совет Федерации, Московскую биржу и головной офис Сбербанка России.
Также победителям предоставляется преимущественное право при поступлении на факультет экономики и управления ИнгГУ.
Результаты будут опубликованы на официальной странице https://www.fin-olimp.ru/
В правительстве отметили, что всего для участия в олимпиаде зарегистрировалось более 100 000 школьников из 85 регионов России и стран СНГ.
Целью проведения конкурса является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение инвестиционной и финансовой грамотности, содействие формированию всесторонне развитой личности нового поколения специалистов.