В очередной олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие более 400 учащихся Ингушетии

37 человек вышли в региональный финал олимпиады, который состоял из трех этапов: тестирование, письменная часть, блиц-игра. В состав оргкомитета вошли представители Финпотребсоюза России, Минобрнауки Ингушетии, ЦБ России и Регионального центра финансовой грамотности ИнгГУ.

Победители и призеры олимпиады получат дипломы, а также возможность посетить Госдуму, Совет Федерации, Московскую биржу и головной офис Сбербанка России.

Также победителям предоставляется преимущественное право при поступлении на факультет экономики и управления ИнгГУ.

Результаты будут опубликованы на официальной странице https://www.fin-olimp.ru/

В правительстве отметили, что всего для участия в олимпиаде зарегистрировалось более 100 000 школьников из 85 регионов России и стран СНГ.

Целью проведения конкурса является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение инвестиционной и финансовой грамотности, содействие формированию всесторонне развитой личности нового поколения специалистов.