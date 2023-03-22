В очередной школе Ингушетии открыли первичную ячейку РДДМ «Движение первых»

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Комитет по делам молодёжи Ингушетии совместно с Российским движением детей и молодёжи по республике принял участие в открытии первичной ячейки «Движение первых» на базе СОШ номер 4 г. Назрани.

С приветственной речью на официальном открытии выступила руководитель общеобразовательного учреждения.

«РДДМ «Движение первых» — это в первую очередь о дружбе, о хорошем и добром, — сказала она. — Благодаря этой организации у каждого из вас появится прекрасная возможность найти новых друзей, расширить свой кругозор, путешествовать по разным городам нашей большой Родины, принять участие в различных проектах и просто задействовать наших молодых людей в общественно полезных делах».

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, открытие ячейки движения сопровождалось концертной программой, где ребята показали свои лучшие номера, а приглашенные гости в свою очередь пожелали школьникам никогда не сдаваться и быть лидерами в «Движении первых».

 

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