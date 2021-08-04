В одно из водохранилищ Ингушетии при помощи нефтяной компании запустили 200 кг мальков карпа

Ранее с просьбой о запуске мальков к ресурсной компании обратились рыболовы из общества любителей ловли рыбы. В воду выпустили не только крошечных мальков, но и крупного карпа. Выбор именно этих рыб не случаен, считается, что карп наиболее перспективный вид, так как он быстро растет и размножается.

«Я надеюсь, что не только купленная в магазине, но и пойманная своими руками рыба будет всегда у наших людей на столе. Поэтому поддержка искусственно созданных прудов и естественных водоёмов — это охрана природы в целом», — отметил Муслим Татриев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Малгобека, активисты-экологи призвали всех любителей рыбалки отпускать маленькую рыбу, не ловить мальков. «Только так мы сможем сохранить пруд и его обитателей на долгие годы», — отметили любители-рыболовы.