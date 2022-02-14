В одном из частных медцентров в Ингушетии нашли труп пропавшей женщины

«Правоохранительные органы установили местонахождение без вести пропавшей жительницы Назрановского района, которая без признаков жизни и внешних телесных повреждений обнаружена в помещении первого этажа медцентра в Назрани», — сказал источник.

Следственные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

На месте происшествия найдены два медицинских шприца емкостью 10 мл, один из которых заполнен прозрачной жидкостью. Второй шприц был пустым с остатками прозрачной жидкости, резиновый жгут, приспособление для введения инъекции (бабочка).

Изъяты запись с камер видеонаблюдения, личные вещи умершей, сумка с косметикой, шуба, мобильный телефон.