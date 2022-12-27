В одном из округов Назрани Ингушетии установили водяной насос высокого давления

Глава Назрани Урусхан Евлоев дал поручение провести работу в кратчайшие сроки. Накануне в одной из скважин Насыр-Корта провели работу по замене и установке электрического водяного насоса.

Как сообщил глава администрации Насыр-Кортского АО Махмуд Оздоев, в данный момент давление в коммуникациях полностью стабилизировано.