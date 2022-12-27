В одном из округов Назрани Ингушетии установили водяной насос высокого давления
После многочисленных жалоб и обращений жителей Насыр-Кортского АО о низком давлении в трубопроводах мэрией Назрани было принято решение закупить более мощный агрегат для обеспечения соответствующим давлением воды в домах округа.
Глава Назрани Урусхан Евлоев дал поручение провести работу в кратчайшие сроки. Накануне в одной из скважин Насыр-Корта провели работу по замене и установке электрического водяного насоса.
Как сообщил глава администрации Насыр-Кортского АО Махмуд Оздоев, в данный момент давление в коммуникациях полностью стабилизировано.