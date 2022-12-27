Муниципалитет

В одном из округов Назрани Ингушетии установили водяной насос высокого давления

0

После многочисленных жалоб и обращений жителей Насыр-Кортского АО о низком давлении в трубопроводах мэрией Назрани было принято решение закупить более мощный агрегат для обеспечения соответствующим давлением воды в домах округа.

Глава Назрани Урусхан Евлоев дал поручение провести работу в кратчайшие сроки. Накануне в одной из скважин Насыр-Корта провели работу по замене и установке электрического водяного насоса.

Как сообщил глава администрации Насыр-Кортского АО Махмуд Оздоев, в данный момент давление в коммуникациях полностью стабилизировано.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии газовики взыскали с должников 30 млн рублей
В администрации Главы Ингушетии наградили более 70 представителей различных сфер деятельности
17,5 тыс. «умных» счетчиков установили энергетики в регионах СКФО с начала года
Глава Ингушетии исполнил три новогодних желания детей в рамках «Елки желаний»
Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником
В Малгобекском районе Ингушетии пройдет продовольственная ярмарка
Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях
В Карабулаке Ингушетии откроется продовольственная ярмарка
В столице Ингушетии на новогоднее мероприятие пригласили детей участников СВО
В МКЖР Ингушетии проходит выставка
В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК

Главное

Яндекс.Метрика

 