ПДД

В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД

0

В пришкольном лагере «Светлячок» сельского поселения Нестеровское прошёл День ПДД.

Как сообщили в Минобрнауки республики, в ходе профилактической беседы воспитатели рассказали детям о правилах дорожного движения, напомнили им о том, в каком месте положено переходить дорогу, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде.

Детям продемонстрировали обучающий фильм, создали памятки для водителей, сыграли мини-сценку, где главными героями являлись лесные звери, которые должны были правильно перевести детей через дорогу. Радостным завершением этого дня стало вручение ребятишкам фруктов и сладостей.

Главная цель мероприятия — профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасности жизнедеятельности, пропаганда правил дорожного движения.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих
Ингушетию посетит делегация из Карелии
В Ингушетии выпускники девятых классов сдают ОГЭ по математике
За повторное «пьяное вождение» житель Ингушетии отработает 200 часов
Проведение вакцинации против полиомиелита обсудили в парламенте Ингушетии
Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по вопросам детской преступности
Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 6 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 