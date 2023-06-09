В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД

Как сообщили в Минобрнауки республики, в ходе профилактической беседы воспитатели рассказали детям о правилах дорожного движения, напомнили им о том, в каком месте положено переходить дорогу, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде.

Детям продемонстрировали обучающий фильм, создали памятки для водителей, сыграли мини-сценку, где главными героями являлись лесные звери, которые должны были правильно перевести детей через дорогу. Радостным завершением этого дня стало вручение ребятишкам фруктов и сладостей.

Главная цель мероприятия — профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасности жизнедеятельности, пропаганда правил дорожного движения.