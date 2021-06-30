В одном из сёл Малгобекского района Ингушетии прошёл турнир по боксу «Молодежь против терроризма»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобекского района, основная цель проведения соревнований — пропаганда борьбы с терроризмом и экстремизмом.

По итогам боксёрских поединков участникам турнира были вручены памятные сувениры и награды. Стоит отметить, что молодежный совет с. п. Сагопши со своей стороны также внес посильный вклад в организацию и проведение соревнований.