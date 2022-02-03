В офисах Почты России в двух сельских поселениях Ингушетии появились компьютеры для школьников и учителей

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В офисах Почты России в сельских поселениях Барсуки и Зязиков-Юрт появились компьютеры для школьников и учителей, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении компании.

Отмечается, что Почта России и Российское движение школьников (РДШ) запустили совместный пилотный проект: в 10 почтовых отделениях в небольших городах и селах появились компьютеры с выходом в интернет, которыми могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя.

Дети и педагоги смогут поучаствовать более чем в 30 онлайн-проектах РДШ для школьников с 8 до 18 лет. Для этого на компьютерах, воспользоваться которыми можно по предварительной записи в отделении, организован доступ к сайту РДШ (рдш. рф) и нескольким ресурсам и программам, необходимым для выполнения заданий (поисковые системы, «ВКонтакте», YouTube, Canva, Zoom, Skype и др.).

Ребята смогут попробовать свои силы в творческих конкурсах, присоединиться к научным проектам, принять участие в экологических, краеведческих, патриотических акциях, спортивных и киберспортивных состязаниях.

Победители конкурсов РДШ получают путевки на смены во всероссийских детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена». Работать за компьютером можно будет от 30 минут до 1 часа в день.

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