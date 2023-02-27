В ОФСИН по Ингушетии подвели итоги деятельности за 2022 год

В своем докладе заместитель начальника ведомства полковник внутренней службы Александр Коппа отметил, что в прошедшем году значительно увеличилось численность специального контингента в СИЗО и на конец отчетного периода составила 134 % от лимита.

В целях обеспечения заключенных нормой жилой площади для размещения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений использованы имеющиеся свободные помещения в режимных корпусах. В течение года отделом ФСИН проводилась работа, направленная на повышение качества работы по перекрытию каналов проникновения запрещенных предметов в СИЗО, укрепление режима и надзора, соблюдение законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, обеспечение условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей и эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Также он указал на положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами и тесное сотрудничество с общественниками.

Отмечалось, что в течение прошлого года по учетам УИИ прошло 1646 осужденных без лишения свободы, в том числе 8 несовершеннолетних, а по учетам исправительного центра прошло 188 осужденных к принудительным работам из них вновь прибывшие 100 человек.

В отчетном периоде в учреждениях ОФСИН не допущено ЧП, массовых беспорядков, несвоевременного освобождения из мест лишения свободы.

Подводя итоги деятельности ведомства за 2022 год, Сергей Меньшов обозначил приоритетные направления в дальнейшей работе и нацелил сотрудников на совместную продуктивную работу.

В заседании приняли участие, представители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных и надзорных органов, а также общественных организаций республики. В рамках мероприятия, состоялось награждение сотрудников, которые внесли значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и достигли высоких показателей в профессиональной деятельности, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОФСИН по региону.