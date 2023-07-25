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В ОФСИН по Ингушетии подвели итоги деятельности за 6 месяцев текущего года

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В ОФСИН России по Ингушетии под председательством руководителя ведомства Сергея Меньшова подвели итоги оперативно-служебной и финансово-экономической деятельности уголовно-исполнительной системы региона за 6 месяцев текущего года.

В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений и учреждений ОФСИН. С докладами по своим направлениям деятельности выступили начальники служб и групп аппарата, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

«Рассматривались вопросы организации работы по кадровому обеспечению, воспитательной и социальной работы с личным составом, состояние режима и надзора, профилактическая работа с лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, состояние законности и правопорядка, а также оперативно-розыскной деятельности», — отметил собеседник издания.

По его словам, Сергей Меньшов провел анализ по всем направлениям деятельности. Первоочередное внимание он обратил на недопущение чрезвычайных происшествий в учреждениях УИС региона, перекрытие каналов поступления в следственный изолятор запрещенных предметов и веществ, оборудование видеонаблюдением помещения СИЗО, использование систем электронного мониторинга подконтрольных лиц, укрепление режима содержания и поддержания стабильной оперативной обстановки.

Руководитель ОФСИН по республике отметил необходимость совместно с министерствами и ведомствами республики продолжить работу в части создания дополнительных мест для размещения осужденных к принудительным работам на базе объектов регионального имущества, а также имущества объектов предприятий и организаций.

Сергей Меньшов поблагодарил коллектив ведомства за проделанную работу и определил приоритетные задачи на второе полугодие. Также состоялось награждение сотрудников, внесших весомый клад в развитие уголовно-исполнительной системы и достигнувших высоких результатов в служебной деятельности.

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