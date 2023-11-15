В ОФСИН по Ингушетии вручили знамя ветеранской организации

В мероприятии приняли участие начальник отдела ФСИН по региону Сергей Меньшов, представители ветеранской организации во главе с Асланом Плиевым, сотрудники учреждения.

«Торжественная часть началась с исполнением гимна и внесением в актовый зал флага Росси и знамени Общероссийской общественной организации ветеранов УИС. Затем полковник внутренней службы Сергей Меньшов вручил флаг председателю совета ветеранов ОФСИН Аслану Плиеву», — отметили в пресс-службе.

Руководитель ведомства поздравил ветеранов с этим значимым событием. Он подчеркнул их особую значимость в деятельности уголовно-исполнительной системе региона и патриотическом воспитании молодого поколения, отметив, что «вручение знамени ветеранской организации, это дань уважения тем людям, которые и создавали ОФСИН».

Аслан Плиев заверил присутствующих, что приобретение столь важного символа станет еще одним шагом к укреплению славных традиций и стимулом для ведения плодотворной работы ветеранской организацией.

Завершилось мероприятие награждением ветеранов и сотрудников отдела специального назначения «Ангушт» грамотами, благодарственными письмами и медалями.

Напомним, День ветерана УИС отмечается ежегодно 16 ноября.