ОФСИН

В ОФСИН России по Ингушетии прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с раком

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Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ингушетии приняли участие в акции «Вместе против рака», организованной благотворительным фондом «Клуб добрых людей».
В ходе мероприятия старший инспектор группы кадров воспитательной социальной работы с личным составом ОФСИН Рузана Хадзиева рассказала сотрудникам о симптомах и способах профилактики онкологических заболеваний.
Также в отряде хозяйственного обслуживания следственного изолятора № 1 в комнате воспитательной работы с осужденными женщинами были проведены тематические лекции и беседы, направленные на профилактику рака молочной железы, а также продемонстрированы видеоролики.
Всем участникам были розданы разовые ленты и памятки по предупреждению онкологических заболеваний.

Напомним, ежегодно 4 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. День борьбы против рака призван повышать глобальную осведомленность населения о причинах и методах профилактики этой страшной болезни.

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