В ОФСИН России по Ингушетии прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с раком

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ингушетии приняли участие в акции «Вместе против рака», организованной благотворительным фондом «Клуб добрых людей».

В ходе мероприятия старший инспектор группы кадров воспитательной социальной работы с личным составом ОФСИН Рузана Хадзиева рассказала сотрудникам о симптомах и способах профилактики онкологических заболеваний.

Также в отряде хозяйственного обслуживания следственного изолятора № 1 в комнате воспитательной работы с осужденными женщинами были проведены тематические лекции и беседы, направленные на профилактику рака молочной железы, а также продемонстрированы видеоролики.

Всем участникам были розданы разовые ленты и памятки по предупреждению онкологических заболеваний.

Напомним, ежегодно 4 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. День борьбы против рака призван повышать глобальную осведомленность населения о причинах и методах профилактики этой страшной болезни.