В ОФСИН России по Ингушетии прошли тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Ингушетии проведены тактико-специальные учения с личным составом отдела Федеральной службы исполнения наказаний по республике.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН по региону, по легенде учений в следственном изоляторе № 1 произошли массовые беспорядки. Переговоры с осужденными не принесли положительного результата. Руководителем оперативного штаба ОФСИН было принято решение о подготовке и проведении специальной операции по пресечению массовых противоправных действий осужденных силами отдела и подведомственного учреждения с взаимодействующими органами.
В ходе специальной операции сотрудники территориального органа ФСИН России пресекли массовые беспорядки, обезвредили и задержали преступников.
По окончании учений были подведены итоги проведения ТСУ и проведен анализ действий привлекаемых сил при происшествиях.