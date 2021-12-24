В ОФСИН России по Ингушетии прошли тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН по региону, по легенде учений в следственном изоляторе № 1 произошли массовые беспорядки. Переговоры с осужденными не принесли положительного результата. Руководителем оперативного штаба ОФСИН было принято решение о подготовке и проведении специальной операции по пресечению массовых противоправных действий осужденных силами отдела и подведомственного учреждения с взаимодействующими органами.

В ходе специальной операции сотрудники территориального органа ФСИН России пресекли массовые беспорядки, обезвредили и задержали преступников.

По окончании учений были подведены итоги проведения ТСУ и проведен анализ действий привлекаемых сил при происшествиях.