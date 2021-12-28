Профилактика экстремизма

В ОФСИН России по Ингушетии прошло мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с руководством регионального ОФСИН провели профилактическую встречу с личным составом ведомства.

В ходе встречи представители ЦПЭ рассказали сотрудникам о правовой ответственности за пропаганду криминальной субкультуры «А. У. Е.» и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН по республике. Особое внимание присутствующих они обратили на размещение в социальных сетях материалов экстремистского характера с приведением примеров привлечения молодых ребят к уголовной ответственности.

Также была затронута тема перевода денежных средств на неизвестные счета благотворительных фондов. Сотрудник ЦПЭ привел конкретные примеры, когда обычные граждане становились фигурантами уголовных дел за перевод денежных средств на счета благотворительных фондов, которые занимались финансированием терроризма под видом благотворительности.

В завершение мероприятия его участники перешли к формату «вопрос-ответ». На все вопросы сотрудников УИС были даны четкие ответы.

Также аналогичная встреча прошла и с осужденными следственного изолятора № 1.

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