В охотугодьях Ингушетии выпустили десять фазанов для увеличения их популяции

«10 птиц, масса которых может достигать 1,2 килограмма, выпустили жители региона. Они надеются, что это повлияет на популяцию фазанов в местных угодьях. Эта птица способна бегать со скоростью до 35 километров в час. Она отталкивается крыльями и на лету преодолевает некоторое расстояние. Вспугнутый фазан может взлететь практически вертикально», — говорится в сообщении.

Минприроды Ингушетии также поделилось видео выпуска фазанов на волю: птицы резко, по очереди, вылетают из коробок и какое-то время находятся в полёте.