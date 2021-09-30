В октябре текущего года в Назрани откроется ещё одна благоустроенная зона отдыха
Работы по благоустройству и созданию комфортной среды возле реки Назранка в Гамурзиевском административном округе Назрани в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» подходят к завершению.
«По нашим планам, это должно стать одним из главных мест притяжения в округе — здесь же напротив находится воркаут-площадка и мини-стадион», — поделился с газетой «Ингушетия» мэр Назрани Урусхан Евлоев.
Торжественное открытие зоны благоустройства запланировано в октябре — в этот же день пройдёт турнир по воркауту среди молодёжи, приуроченный к 240-летию города Назрани.