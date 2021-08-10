Выборы

В ОП Ингушетии провели круглый стол «Выборная конкурентность: факты, цифры, реалии»

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В Общественной палате Ингушетии состоялся круглый стол на тему «Выборная конкурентность: факты, цифры, реалии», на котором прошло обсуждение доклада «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» фонда исследования проблем демократии.

Как сообщили «Ингушетии» в ОП региона, в мероприятии приняли участие депутаты Народного собрания, уполномоченный по правам человека в республике, руководитель ЦУР, представители экспертного сообщества.

В ходе выступлений говорили о повышении уровня правосознания граждан страны в части реализации конституционного права быть избранным в представительные органы всех уровней власти.

Также была отмечена предупредительная работа Избирательной комиссии Ингушетии, которая не просто проверяет документы, но и оказывает консультационную помощь в рамках действующего законодательства.

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