В ОП Ингушетии провели круглый стол «Выборная конкурентность: факты, цифры, реалии»
В Общественной палате Ингушетии состоялся круглый стол на тему «Выборная конкурентность: факты, цифры, реалии», на котором прошло обсуждение доклада «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» фонда исследования проблем демократии.
Как сообщили «Ингушетии» в ОП региона, в мероприятии приняли участие депутаты Народного собрания, уполномоченный по правам человека в республике, руководитель ЦУР, представители экспертного сообщества.
В ходе выступлений говорили о повышении уровня правосознания граждан страны в части реализации конституционного права быть избранным в представительные органы всех уровней власти.
Также была отмечена предупредительная работа Избирательной комиссии Ингушетии, которая не просто проверяет документы, но и оказывает консультационную помощь в рамках действующего законодательства.