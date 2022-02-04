Коронавирус

В операционных залах налоговой службы Ингушетии до 1 марта 2022 года в связи с пандемией приостановлен прием налогоплательщиков

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Управление Федеральной налоговой службы по Ингушетии сообщило, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, до 1 марта 2022 года в операционных залах ведомства приостановлен прием налогоплательщиков.

Как сообщили газете «Ингушетия» в УФНС, в качестве исключения налогоплательщики могут обратиться за услугой по выдаче КЭП в обособленном подразделении ведомства в городе Назрани.

Приём всей документации ведется через бокс для входящей корреспонденции. Налоговая служба рекомендует на документах указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов. Для обеспечения взаимодействия с налоговыми органами рекомендуем использовать электронные сервисы ФНС России.

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