В операционных залах налоговой службы Ингушетии до 1 марта 2022 года в связи с пандемией приостановлен прием налогоплательщиков

Как сообщили газете «Ингушетия» в УФНС, в качестве исключения налогоплательщики могут обратиться за услугой по выдаче КЭП в обособленном подразделении ведомства в городе Назрани.

Приём всей документации ведется через бокс для входящей корреспонденции. Налоговая служба рекомендует на документах указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов. Для обеспечения взаимодействия с налоговыми органами рекомендуем использовать электронные сервисы ФНС России.