В основной день голосования на выборах-2021 все избирательные участки в Ингушетии открылись вовремя

«Все участки открылись в 8 часов утра и работают в штатном режиме», — сказал он.

Напомним, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания по данным республиканского избиркома на 20 часов 18 сентября проголосовало 117 тыс. 804 избирателя или 50,16% от имеющих право голоса.

В разрезе городов и районов: Магас — 61,89%, Джейрахский район — 57%, город Карабулак — 51,57%, Малгобекский район — 52,52%, Назрань — 51,19%, Сунженский район — 46,74%, Малгобек — 48,54%, Назрановский район — 48,23%, город Сунжа — 50,71%.