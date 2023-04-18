В отдаленном селе Аршты Ингушетии построят водопровод и установят резервуар на 100 м3

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве региона, в данное время ведется работа по корректировке проектной и рабочей документации. Завершить строительство объектов планируется в ноябре этого года.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил главам муниципалитетов взять на особый контроль вопросы водоснабжения, составить реестр проблемных объектов в сфере ЖКХ и оперативно решать вопросы используя все резервы.

Он подчеркнул, что для каждой конкретной территории необходимо искать индивидуальные решения в соответствии с потребностями населения и современными требованиями.

В правительстве напомнили, что в регионе проводится поэтапная модернизация объектов водоснабжения.

В текущем году в сельском поселении Барсуки Назрановского района планируется реконструкция водопровода протяженностью 2 км, а в Гази-Юрте — 850 м. В Малгобекском районе в 2022 году заменено и реконструировано 2 955 м труб. В этом году здесь запланировано строительство и замена водопроводов общей протяженностью 4850 м, в частности, в селе Сагопши — 2,6 тыс. м, Аки-Юрте — 1050 м, Верхних Ачалуках — 500 м, Вежарий-Юрте — 400 м, Инарки — 300 м. В сельском поселении Алхасты Сунженского района будет проводиться замена более 3 км ветхих водопроводных сетей.