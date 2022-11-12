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В отдаленном селе Гейрбек-Юрт Ингушетии до конца года сдадут первый ДК

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В отдаленном сельском поселении Гайрбек-Юрт Назрановского района Ингушетии до конца текущего года сдадут первый в истории населенного пункта дом культуры с библиотекой.

Строительную площадку посетил директор МКУ «Назрановский районный дом культуры» Тамерлан Дзейтов. Он встретился с подрядчиком Адамом Оздоевым, который пояснил, что все запланированные работы продвигаются в штатном режиме. Срок сдачи объекта конец декабря, выполнено около 50% работ.

ДК в Гейрбек-Юрте возводится в рамках реализации национального проекта «Культура». В нем предусмотрен просторный зрительный зал вместимостью на 220 человек и библиотека, будут созданы все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Открытие объекта позволит создать дополнительные рабочие места, а также у сельчан появится возможность проводить различного рода мероприятия, включая концерты, выставки и сходы граждан, сообщается в Телеграм-канале администрации Назрановского района.

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