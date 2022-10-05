В отдаленном селе Гейрбек-Юрт Ингушетии продолжается строительство дома культуры

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В отдалённом сельском поселении Гейрбек-Юрт продолжается строительство дома культуры, объект возводится в рамках нацпроекта «Культура».

Новое сельское учреждение культуры будет оснащено просторным залом вместимостью 220 зрителей, современной звуковой аппаратурой, большой библиотекой. Там будут созданы все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Храм культуры внесёт позитивные перемены в жизнь сельчан, они смогут организовывать сходы граждан, молодёжь будет развивать свои таланты в различных направлениях творчества, разнообразные музыкальные, танцевальные, театральные коллективы республики захотят побывать в гостях у жителей села, появятся новые рабочие места.

В настоящее время завершены нулевой цикл и заливка фундамента, строители приступают к возведению монолитного каркаса здания.
Напомним, возводящийся объект — это первый за всю историю существования населённого пункта с 1842 года дом культуры.

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