В отдаленном селе Гейрбек-Юрт Ингушетии продолжается строительство дома культуры

Новое сельское учреждение культуры будет оснащено просторным залом вместимостью 220 зрителей, современной звуковой аппаратурой, большой библиотекой. Там будут созданы все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Храм культуры внесёт позитивные перемены в жизнь сельчан, они смогут организовывать сходы граждан, молодёжь будет развивать свои таланты в различных направлениях творчества, разнообразные музыкальные, танцевальные, театральные коллективы республики захотят побывать в гостях у жителей села, появятся новые рабочие места.

В настоящее время завершены нулевой цикл и заливка фундамента, строители приступают к возведению монолитного каркаса здания.

Напомним, возводящийся объект — это первый за всю историю существования населённого пункта с 1842 года дом культуры.