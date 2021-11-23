В отдаленном селе Ингушетии открылся пункт финансового просвещения

Здесь жители села смогут получать базовые знания по финансовой грамотности. Эксперты Отделения, представители кредитных организаций помогут узнать, как грамотно пользоваться банковскими картами, защититься от мошенников, проверить подлинность купюр, куда обращаться, если нарушены права.

«Открытие пунктов финансового просвещения – это часть большой программы, разработанной Банком России. Только в этом году в нашей республике открыто 6 пунктов финпросвещения, всего у нас работает 13 таких пунктов в самых малонаселенных и труднодоступных селах региона. Главная цель проекта – повышение доступности и качества финансовых услуг, а также рост уровня финансовой грамотности среди жителей», – отметил руководитель Отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

В новом пункте просвещения размещены брошюры, буклеты и листовки Банка России по финансовым темам. В дальнейшем здесь посетители смогут подключаться к онлайн-занятиям по финансовой грамотности, которые региональное отделение Банка России планирует проводить ежеквартально.

На прошлой неделе занятия прошли в высокогорных ингушских поселениях Джейрах, Ляжги, Ольгети, Гули, а также в селе Гази-Юрт Назрановского района, в котором пункт просвещения начал работу в сентябре. К онлайн-лекциям подключились около 70 сельских жителей и сотрудников муниципалитетов. Они узнали, как защитить свои сбережения от кибермошенников, о преимуществах и возможностях Cистемы быстрых платежей, проекте Маркетплейс и других финансовых инструментах и услугах.

Занятия вызвали живой интерес у слушателей. Они попросили в следующих онлайн-лекциях рассказать об открытии индивидуальных инвестиционных счетов, страховании, правилах пользования кредитными картами.