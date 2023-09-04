В отдаленном селе Пседах Ингушетии открыли детсад «Родничок»

«Объект открыли по нацпроекту «Демография». В детском саду «Родничок» будут воспитываться дети от 2 до 7 лет в 10 возрастных группах. В здании дошкольного учреждения предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога, пищеблок, прачечная и медицинский кабинет», — сказал собеседник.

По данным представителя пресс-службы, на строительство здания было направлено свыше 200 млн рублей.

Как отметил в ходе церемонии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, строительство новых учреждений в селах и городах республики на сотни мест позволяют властям создавать надежную основу для воспитания нового поколения, которому в свое время предстоит решать главные задачи родного края.

«Потребность в новых детских садах свидетельствует о том, что Ингушетия — республика с большим детским, подростковым, молодежным потенциалом. Это очень важная часть демографических планов республики», — процитировали «Ингушетии» Калиматова в пресс-службе.

Напомним, до конца 2023 года в Ингушетии будет введено в строй двенадцать дошкольных учреждений, оснащенных новым оборудованием, всеми условиями для всестороннего развития детей.