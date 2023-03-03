Водоснабжение

В отдаленном селе Вознесенское Ингушетии завершается строительство водопровода

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Ход работ по строительству водопровода в отдаленном сельском поселении Вознесенское проверил исполняющий обязанности главы администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев, сообщили в пресс-службе муниципалитета газете «Ингушетия».

Новая линия обеспечит водой жителей улиц Первомайской, Советской, Грозненской, Школьной, Кирова и переулка Калинина. Специалисты доложили о текущем положении дел, технических деталях реализации проекта, дальнейших этапах работы.

«Новый водопровод, который будет завершен на следующей неделе, позволит значительно улучшить качество воды и обеспечит бесперебойное водоснабжение», — отметил Костоев

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