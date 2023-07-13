В отдаленном селе Южное Ингушетии активно ведется строительство школы на 320 мест

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве республики, подрядной организацией завершено устройство фундамента и возведен каркас первого этажа. На сегодняшний день здесь ведется кирпичная кладка стен и перегородок, также устройство полов, установка окон, внутренняя и наружная разводка инженерных сетей.

На возведение объекта из федерального бюджета выделено 330,6 млн. рублей. В двухэтажном здании общей площадью 5952 квадратов предусмотрены современные учебные классы, спортивный и актовый залы с современным оборудованием, библиотека, пищевой блок и столовая. На прилегающей к школе территории обустроят многофункциональную спортивную площадку.

В кабинете министров напомнили, что селе Южное до сих пор была только одна школа. Новая откроется в 2024 году и разгрузит старое учебное заведение.