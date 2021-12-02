В отдаленных селах Ингушетии к 30-летию образования республики откроют дома культуры
В отдаленных сельских поселениях Гейрбек-Юрт Назрановского района и Даттых Сунженского района к 30-летию образования Ингушетии появятся дома культуры.
«2022 год для Ингушетии является юбилейным. Отмечается важная для ингушского народа дата — 30 лет со дня возрождения республики. Мы готовим большую культурную программу, а также хотим успеть завершить ряд социальных программ, чтобы отметить этот юбилей значительными достижениями», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
ДК будут возведены в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Раньше в этих населенных пунктах не было помещения для развития культурной жизни и творческих коллективов. Строительство новых ДК станет настоящим праздником для жителей двух сел.
Здесь будут созданы необходимые условия для занятий хореографией, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Концертные залы позволят проводить культурно-массовые мероприятия на должном уровне.