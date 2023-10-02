В отделении Банка России по Ингушетии прошел День открытых дверей

«Мы рады в этот день видеть в наших стенах посетителей разных возрастов. Это мероприятие дает возможность повысить интерес жителей республики к деятельности Банка России, к истории банковского дела в нашей стране, к современным тенденциям и новшествам финансовой системы», — отметил руководитель Отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Гости побывали в музейно-экспозиционном фонде банка, где выставлены уникальные экспонаты и представлены исторические документы о зарождении кредитного дела в Ингушетии с середины 19 века. Выставка «Драгоценный мир живой природы» познакомила посетителей с изображениями памятных монет, посвященных исчезающим видам животных, птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу.

Участники мастер-класса «Знай свои деньги» попробовали себя в роли работника кассовой службы — они самостоятельно запускали работу техники, которая ведет пересчет, сортировку и упаковку бумажных денег и монет.

На лекциях эксперты отделения рассказали о том, как выглядели первые российские деньги и как они менялись на протяжении времени. Одна из тем лекций была посвящена основным признакам подлинности современных денег, с помощью которых можно определить фальшивую купюру без специальных приборов. Слушатели также узнали о возможностях системы быстрых платежей, которая позволяет делать мгновенные переводы денег без комиссии в другие банки по номеру телефона, оплачивать товары и услуги по QR-коду.