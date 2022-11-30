Новый год

В отделении «Почты России» в Ингушетии установили ящик для писем Деду Морозу

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В отделении «Почты России» в столице Ингушетии установили ящик для писем Деду Морозу.

Отделение 386001 находится по адресу: город Магас, улица имени Кайсына Кулиева, 20 А. Опустить свои послания в почтовый ящик можно до 31 декабря, сообщила газете «Ингушетия» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС республики Хади Оздоева.

Помимо Магаса еще более 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов России. На табличке рядом — адрес Деда Мороза. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.

Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз. Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников. В 2021 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и еще несколько тысяч — в другие регионы.

Напомним, УФПС Ингушетии включает 3 почтамта, 1 участок курьерской доставки, 55 стационарных отделений. Предприятие объединяет более 530 сотрудников, в том числе более 165 почтальонов. Доставку почты осуществляют более 13 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет около 2 тыс. км.

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