В Открытом первенстве по художественной гимнастике в Ингушетии приняли участие 23 города России

В соревнованиях, которые проводятся в четвертый раз, принимали участие 357 юных спортсменок от 4 до 8 лет из 23 городов различных субъектов Российской Федерации. Они продемонстрировали компетентному жюри, состоящему из более 10 человек, мастерство владения мячом, обручем и булавами.

«К нам приезжают уже не в первый раз представители Ставропольского края, Чеченской Республики, Республики Дагестан, регионов ЮФО. Первый раз к нам приехали юные спортсменки из Москвы и Московской области», — сообщила газете «Ингушетия» президент Федерации художественной гимнастики республики Татьяна Прокопьева.

Отмечается, что жюри оценивало не только упражнения, но и пропорции тела, гибкость, музыкальность и умение держать ритм. Победителей и призеров турнира наградили кубками и медалями.

Лучшие из воспитанниц школы художественной гимнастики Ингушетии 2016 года рождения в составе республиканской сборной примут участие в первенствах СКФО и России.