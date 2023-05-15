В отряд «Юные друзья пограничников» вступили ученики школ Джейрахского района Ингушетии

Как отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону, дети дали клятву быть достойными членами отряда, любить свою Родину, прилежно учиться, уважать старших, быть примером для младших товарищей. Новобранцы обещали с честью и достоинством нести это высокое звание.

В отряд «Юных друзей пограничников» вступили 25 учеников: 16 из школы в Джейрахе и 9 из школы в Ольгети. Всего движение «Юные друзья пограничников» в республике насчитывает более 90 учеников из разных школ.

Напомним, «Юные друзья пограничников» − это добровольная общественная организация, проводящая работу по патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у подрастающего поколения верности Родине, изучению и бережному отношению к истории России, а также традициям пограничной службы.