В памятный день 19 юнармейцам Ингушетии вручили медали доблести III степени

Поздравить и наградить ребят приехал вице-премьер республики Олег Фурсов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Фурсов отметил, что впервые за всю историю существования юнармейского движения Ингушетии так много ребят награждены знаками отличия.

«От имени Главы республики и председателя правительства выражаю слова благодарности за то, что вы делаете. Вы выбрали правильную и значимую стезю — защищать Родину. Вы уже сейчас на своем уровне совершаете маленькие победы, значение которых важно как для вас самих, так и для республики и всей страны. В Ингушетии сегодня насчитывается около 8,5 тыс. юнармейцев, которые участвуют во многих значимых мероприятиях региона», — сказал вице-премьер, пожелав ребятам совершенствоваться, ставить перед собой высокие цели и добиваться их.

Он подчеркнул, что Калиматов делает все, чтобы самосовершенствование ребят проходило в современных условиях.

«За два года в республике построено почти 70 образовательных учреждений. На днях в Совете Федерации принял постановление по дальнейшей поддержке развития республики, одним из приоритетов которого является поддержка молодежи. Таким образом, в следующем году будут выделены денежные средства на строительство военно-патриотического учебного центра «Авангард». Предварительно место выбрано на территории данного центра, чтобы у вас появилась новая учебно-методическая база, и вы могли совершенствовать свои навыки в новых и комфортных условиях. Кроме того, Совет Федерации принял решение выделить средства на создание молодежного многофункционального центра», — добавил Фурсов.

Вице-премьер отметил, что сегодня, в День памяти Неизвестного солдата, весь российский народ отдает дань уважения людям, павшим за борьбу нашей свободы и государственности.

Фурсов, гости и активисты юнармейского движения возложили цветы и внесли первую запись-пожелание в книге памяти у могилы Неизвестного солдата: «Чтобы Вечный огонь не погас».