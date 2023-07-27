В парке-музее «Этномир» в Подмосковье планируется открытие этнодвора Ингушетии

Постпред республики Микаил Илезов, сообщила его пресс-служба, вместе со своими помощниками осмотрел участок в 10 соток, на котором предлагается открыть ингушский этнодвор. Также делегация самого маленького субъекта России посетила уже открытые объекты других регионов, обсудила с руководством музея главные вопросы и договорилась о составлении плана.

Отмечается, что «Этномир» — это самый большой этнографический парк-музей России, красочная интерактивная модель реального мира.

Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведён своеобразный «культурный заповедник». Такие заповедники называются этнодворами.

Изюминка «Этномира» — его интерактивность. Проект живёт и развивается ежедневно. Кипит работа в ремесленных мастерских, пестрят диковинками сувенирные лавки, распахнуты двери музеев, ведут неторопливое повествование хранители культур, приветствуют гостей пушистые и пернатые питомцы.

В парке-музее можно примерить национальные костюмы, освоить редкие ремёсла, купить сувениры, сделать своими руками полезные вещицы, попробовать блюда национальной кухни разных стран, посетить парк аттракционов и многое другое. Обойти за день все интересные уголки невозможно, поэтому к услугам посетителей 12 уникальных этнических отелей — избы, мазанки, юрты, чумы, гималайский и непальский дома и даже индийский дворец.