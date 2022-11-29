В парламенте Ингушетии наградили призёров Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418»

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В Народном собрании Ингушетии наградили призёров Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418».

«Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при содействии проекта сторонников партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив» на портале «игра-1418.рф» провели Всероссийскую историческую интеллектуальную игру, целью которой являлась историческое просвещение подрастающего поколения, пробуждение интереса к изучению отечественной истории, событий Великой Отечественной войны», — сообщили в парламенте республики.

Отмечается, что участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418» приняли свыше 170 тысяч человек от 14 до 18 лет. Игрокам предстояло ответить на 20 вопросов на логику, сообразительность, знание истории страны и своего федерального округа.

Команда школьников Назрановского лицея заняла второе место в зачёте Северо-Кавказского федерального округа. Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев поздравил победителей и вручил им сертификаты и ценные подарки.

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