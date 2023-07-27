В парламенте Ингушетии обсудили актуальные вопросы земельных отношений

Участники встречи обсудили вопрос реализации республиканского закона о выделении земельных участков семьям погибших участников СВО.

Кроме того, в ходе беседы затронули стадию создания индустриального парка «Джейрах» площадью 10 га, на территории которого уже находится государственное унитарное предприятие ГУП «Кавдоломит».

«Сегодня приоритетными являются вопросы, связанные с землей, как хозяйственного, социального, так и исторического наследия. Реализация федеральных программ, направленных на улучшение качества жизни населения, затруднена в условиях малоземелья, поэтому сохранность, регистрация и юридическая чистота земли являются национальным приоритетом», — подчеркнул Магомет Тумгоев.

Также было отмечено, что в период осенней сессии депутатами парламента запланированы слушания о деятельности ООО «РН «Ингушнефть».

Министр Константин Гамаюнов рассказал о том, что ведется работа по решению поставленных Главой республики Ингушетия задач для разрешения возникающих проблем в земельных отношениях. Совместно с представителями управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по региону разработан план выездных проверок в муниципальных образованиях.