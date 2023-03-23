В парламенте Ингушетии обсудили проблему загрязнения реки Камбилеевки

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Председатель комитета по аграрной политике и природопользованию парламента Ингушетии Магомет Парчиев провел расширенное заседание комитета по вопросу загрязнения реки Камбилеевка.

В работе заседания приняли участие депутаты Народного собрания, представители профильных министерств и ведомств, главы с. п. Кантышево и Долаково, члены общественного совета.

Магомет Парчиев проинформировал собравшихся о том, что в Народное собрание республики поступает множество обращений по данному вопросу в силу его актуальности и важности для жителей, проживающих в прибрежных сёлах.

На заседании отмечалось, что Камбилеевка — один из загрязнённых водных объектов трех республик, по которым протекает: Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, и является местом постоянных проверок.

Как сообщила пресс-служба НС РИ, парламентский комитет вместе с соответствующими службами и депутатами Госдумы неоднократно принимал участие в данных мероприятиях. Однако решение вопроса сопряжено с определенными трудностями, поскольку обсуждаемая тема требует дополнительной проработки.

Спикеры подчеркнули, что в зависимости от периодичности сбросов загрязняющих веществ со сточными водами промышленных предприятий, находящихся на территории Северной Осетии, меняется уровень загрязнённости реки.

В свою очередь главы администраций с. п. Долаково и Кантышево совместно с членами общественного совета рассказали об обращениях жителей сел, жалобах на зловонный запах и неестественный красноватый цвет воды. Люди, проживающие вдоль русла реки, страдают от систематических головных болей, дети болеют после купания. Было отмечено, что, несмотря на все обращения руководства сельских поселений и общественности, экологическая ситуация, сложившаяся вокруг реки Камбилеевки, не меняется в лучшую сторону.

Директор федерального государственного учреждения «Управление «Ингушмелиоводхоз» Казбек Мержоев выразил мнение, заключающееся в необходимости решения проблемы на уровне правительств двух республик. В наибольшей степени загрязненным остаётся участок ниже селения Чермен, где впадает река Собачья Балка, вплоть до селения Зилга. По его мнению, требуется строительство очистных сооружений с установкой биологических и бактериологических фильтров очистки и фильтров для обеззараживания воды.

Руководитель Управления Росприроднадзора по Ингушетии Харон Бекбузаров проинформировал о проводимых анализах сбросов и их отрицательном воздействии на гидрологический режим водного бассейна реки. Резкий запах и непонятный цвет реки свидетельствуют о том, что источники загрязнения — это органические соединения, приводящие к критическому состоянию воды.

В рамках совещания прозвучало мнение о целесообразности создания комплекса мер, по примеру федеральной программы, направленной на оздоровление реки Волга.

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