В парламенте Ингушетии обсудили проблемы реализации доступной среды для инвалидов

В работе заседания приняли участие вице-спикер парламента Аза Хашиева, депутаты НС РИ, директор фонда «Мял» Лейла Дзейтова, председатели ИРО Всероссийского общества инвалидов Хава Майриева, Всероссийского общества слепых Адам Сагов, Всероссийского общества глухих Руслан Торкоев, представители министерств и ведомств, аппарата Уполномоченного по правам человека.

Как сообщили в парламенте региона, с основным докладом о реализации социальных мер в отношении инвалидов в регионе выступил зампред комитета по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов. В своем выступлении он отметил, что в республике более 60 тыс. человек с инвалидностью. Обеспечение данной категории граждан полноценной жизнью и формирование для них доступной среды относится к числу приоритетных задач государственной социальной политики.

В свою очередь Лейла Дзейтова сообщила о проводимых общественными организациями мероприятиях, направленных на реализацию партпроектов «Доступная среда — Единая страна», а также обозначила ряд проблем при их осуществлении. Так, в регионе не адаптированы социальные объекты, инженерная и транспортная инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов.

Также было озвучено, что маломобильные группы населения и инвалиды сталкиваются с определенными сложностями при реабилитации и трудоустройстве.