Полиомиелит

В парламенте Ингушетии обсудили проведение вакцинации от полиомиелита в регионе

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Народные избранники Ингушетии обсудили проведение вакцинации от полиомиелита в регионе под руководством председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Беслана Горчханова.

На мероприятии в первую очередь был отмечен рост количества детей, не привитых против полиомиелита, и это во многом связано с отказами от вакцинации. Без неё, по словам депутата Горчханова, эпидемиологическую ситуацию невозможно контролировать.

По данным Роспотребнадзора Ингушетии, учитывая уровень обострения эпидемиологической обстановки по полиомиелиту в 4 субъектах России (Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Чечне) планируется организации дополнительной иммунизации против полиомиелита детей в возрасте от 3 мес. до 10 лет.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Ингушетии Аминат Настаева, в республике 73 721 ребенок подлежит вакцинации. Представитель ведомства особо подчеркнула, что, прежде чем посетить прививочный кабинет, детям надо пройти осмотр у педиатра. Специалист обследует пациента, и только после этого решается вопрос о допуске к вакцинации.

Участники заседания пришли к единому мнению о том, что руководителям всех уровней следует провести информационно-разъяснительную работу с гражданами, помочь им сориентироваться в потоке информации, сформировав у них правильное отношение к вакцинации. Также парламентарии намерены следить за условиями хранения вакцин.

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