В парламенте Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информпространстве

В заседании приняли участие члены Молодежного парламента региона, представители Минпромсвязи республики, Всероссийского Межнационального Союза молодежи, Волонтерского штаба.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте республики, Аза Хашиева отметила актуальность обозначенной темы и готовность депутатов НС поддержать любые начинания, связанные с безопасным интернетом для детей.

В рамках мероприятия были заслушаны доклады участников совещания о проводимой с молодежью работе, в частности по вопросам травли и насилия в интернет-пространстве, видах кибербуллинга, включающего в себя несколько противоправных действий: оскорбление, клевету, угрозы, шантаж, и оказывающего негативное влияние на психологическое здоровье несовершеннолетних.

Отмечается, что руководитель Всероссийского Межнационального Союза молодежи Инал Оздоев сообщил о функционировании на территории республики телеграм-сообщества «Подвал Ингушетии», размещающего информацию, порочащую честь и достоинство несовершеннолетних. Было отмечено, что в результате деятельности такого сообщества есть жертвы. Кроме того, по результатам опроса среди школьников, большая часть подростков знает о существовании данного сообщества и ее деятельности.

Вице-спикер парламента подчеркнула, что данный вопрос будет проработан с направлением соответствующего заявления в Прокуратуру Ингушетии.

Помимо борьбы с кибербуллерами в правовом поле участниками встречи было предложено усилить информационную работу с подростками, чтобы пользователи научились самостоятельно и вовремя выявлять опасные аккаунты, а также продолжить изучение сетевого этикета в образовательных учреждениях региона.

«Сегодня, в век цифровых технологий, отгородиться от сети интернет, где очень много полезной и нужной информации, просто из-за неумения распознать ложное от истинного, опасное от безопасного, ни взрослым, ни детям — не получится. Поэтому необходимо обучить детей безопасному пользованию интернетом, распознавать правонарушения и правильно действовать при столкновении с ними», — резюмировала Аза Хашиева.