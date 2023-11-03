В парламенте Ингушетии обсудили вопросы профилактики ДТП

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе парламента, говорилось о наиболее частых причинах ДТП с участием пешеходов и проблемных моментах, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, тонировки, неэффективного патрулирования, несоблюдения элементарных ПДД водителями.

В числе других, затрагивался вопрос регистрации транспортных средств, поскольку поступают жалобы от жителей региона.

Ранее наше издание информировало, что за 8 месяцев этого года в республике снизилось количество ДТП на 16,8% (114), также на 3% (193 человека) меньше травмированных, но выросло число погибших на 39% (46).

Наиболее часто ДТП происходят из-за выезда на полосу встречного движения, управления автомобилем в нетрезвом виде, несоблюдения скоростного режима. К тому же добавилась затянувшаяся, с нарушениями всех разумных сроков, реконструкция 26-километрового ингушского участка ФАД Р-217 «Кавказ».

Что касается последнего, в начале октября этого года председатель Народного собрания Магомет Тумгоев и руководитель Федерального дорожного агентства России Роман Новиков договорились о разработке дорожной карты по завершению реконструкции участка федеральной дороги, приостановленной из-за корректировок проекта.

Спикер парламента отметил, что с руководителем Росавтодора подробно обсуждался вопрос обновления дороги, поскольку окончание работ по документам было запланировано до конца 2020 года, но срок переносился несколько раз.