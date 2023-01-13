В парламенте Ингушетии обсудили вопросы снижения размера пенсий
В парламенте Ингушетии обсудили вопросы снижения размера пенсий, приостановления выплат, которые остро стоят перед жителями региона.
Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Беслан Горчханов организовал на эту тему рабочую встречу с заместителем управляющего ОПФР по РИ Адамом Евлоевым.
Поднимая проблему, Адам Евлоев подчеркнул, что приостановление выплат обусловлено изначально некорректно введёнными данными в электронные дела, что повлекло за собой технические ошибки, в результате которых получатели пенсии сталкиваются с такой проблемой, как снижение размера пенсий или приостановление выплаты. Кроме того, происходит ряд случаев, когда не подтверждается стаж и место работы.
По словам Беслана Горчханова, существует необходимость информирования получателей пенсий обо всех изменениях.
Представитель социального ведомства особо отметил, что по данному направлению ведётся активная работа и всем, кому полагается господдержка, она будет восстановлена в ближайшее время.