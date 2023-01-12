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В парламенте Ингушетии обсудили законопроект, регулирующий земельные отношения

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В парламенте Ингушетии под руководством председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Магомета Парчиева прошло расширенное заседание по обсуждению проекта закона республики «О регулировании земельных отношений в РИ», внесенного региональным правительством.

В заседании приняли участие депутаты Народного собрания, представители профильных министерств и ведомств.

По мнению авторов, проект закона нацелен на совершенствование порядка предоставления земельных участков на территории Ингушетии, что позволит закрепить полномочия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления республики и урегулировать отношения, связанные с управлением и распоряжением земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

Как сообщили в законодательном органе региона, обсуждаемые вопросы вызвали живую дискуссию у участников заседания. Парламентарии настаивали на более детальной проработке и анализе каждого положения законопроекта на предмет максимального учета интересов граждан и субъектов хозяйствования.

«Вопросы, связанные с землей, затрагивают интересы каждого лично, поэтому важно качественно подойти к их разрешению», — подчеркнул Магомет Парчиев.

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