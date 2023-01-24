В парламенте Ингушетии отреагировали на жалобы жителей Назрани по работе очистных сооружений

Председатель комитета по экономической политике парламента Ибрагим Боков провел расширенное заседание с участием вице-спикера законодательного органа Руслана Парова, представителей прокуратуры, министерства энергетики и ЖКХ, единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения, местных депутатов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе НС.

Отмечалось, что проблема очистных сооружений стоит в регионе остро. В частности, на Альтиевском водозаборе недавно заменено четыре наноса и отремонтированы компрессоры очистки. Однако из-за большого объема пропускаемых сточных вод оборудование быстро выходит из строя. Люди жалуются на зловонный запах.

По словам представителя надзорного ведомства, в ходе проверки прокуратурой установлено, что систематически, в силу ненадлежащего функционирования систем очистки, происходили выбросы неочищенных сточных вод. Причем нарушения эти допускаются в основном Назрановской районной больницей.

Участники дискуссии пришли к единому мнению, что необходим капитальный ремонт объекта в долгосрочной перспективе. В настоящее время профильные ведомства проводят работу по локализации запаха подпиткой очистных сооружений бактериями.

«В завершение участники заседания подчеркнули важность выстраивания системной работы в этом направлении в целях недопущения угрозы возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения и влияния на экологическую обстановку в республике», — отметили в пресс-службе парламента региона.