Экология

В парламенте Ингушетии отреагировали на жалобы жителей Назрани по работе очистных сооружений

0

В Народном собрании Ингушетии отреагировали на жалобы жителей по поводу работы очистных сооружений в административном округе Альтиевский города Назрани.

Председатель комитета по экономической политике парламента Ибрагим Боков провел расширенное заседание с участием вице-спикера законодательного органа Руслана Парова, представителей прокуратуры, министерства энергетики и ЖКХ, единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения, местных депутатов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе НС.

Отмечалось, что проблема очистных сооружений стоит в регионе остро. В частности, на Альтиевском водозаборе недавно заменено четыре наноса и отремонтированы компрессоры очистки. Однако из-за большого объема пропускаемых сточных вод оборудование быстро выходит из строя. Люди жалуются на зловонный запах.

По словам представителя надзорного ведомства, в ходе проверки прокуратурой установлено, что систематически, в силу ненадлежащего функционирования систем очистки, происходили выбросы неочищенных сточных вод. Причем нарушения эти допускаются в основном Назрановской районной больницей.

Участники дискуссии пришли к единому мнению, что необходим капитальный ремонт объекта в долгосрочной перспективе. В настоящее время профильные ведомства проводят работу по локализации запаха подпиткой очистных сооружений бактериями.

«В завершение участники заседания подчеркнули важность выстраивания системной работы в этом направлении в целях недопущения угрозы возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения и влияния на экологическую обстановку в республике», — отметили в пресс-службе парламента региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Долаково
В Ингушетии новую школу подключили к газу по программе догазификации
В Назрани Ингушетии проверят все городские коллекторы
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в экологическом конкурсе «Подрост»
Около 146 млн рублей направят на ремонт энергообъектов в Ингушетии в 2023 году
В Ингушетии стартовал поэтический марафон к 85-летию Саида Чахкиева
В Ингушетии начал работу пункт сбора книг в рамках Всероссийской акции
Накануне Дня российского студенчества МВД по Ингушетии организовало экскурсии
В Карабулаке Ингушетии проводят срочный ремонт котельной «афганского» МКД
Студенты Ингушетии в свой праздник смогут бесплатно покататься на коньках
В Ингушетии готовятся к дополнительной иммунизации детей против полиомиелита

Главное

Яндекс.Метрика

 