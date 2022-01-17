В парламенте Ингушетии поддержали предложение «Единой России» снять с рассмотрения Госдумой законопроект о QR-кодах

Депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали инициативу своих коллег из Госдумы. Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Беслан Горчханов отметил, что считает верным решение отложить законопроект.

«Считаю правильным решение Государственной думы отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, так как его нужно тщательно проработать, учитывая, что появляются новые штаммы коронавирусной инфекции. При этом население должно помнить о важности вакцинации как об одном из основных пунктов в борьбе с Covid-19», — отметил Горчханов.

Ранее секретарь Генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак заявил, что «сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», чем и занимаются единороссы последние два года.

Напомним, что в середине декабря Государственная дума приняла правительственный законопроект — поправки в закон «Об эпидемиологическом благополучии граждан» в первом чтении.

Закон предусматривал варианты выдачи QR-кодов тем, кто переболел бессимптомно или вакцинировался иностранными препаратами. Но сейчас, по мнению единороссов, правительству страны, вместе с которым и принималось решение о снятия законопроекта, меры борьбы с коронавирусом нужно изменить, потому что QR-коды не будут эффективным инструментом сдерживания эпидемии после появления нового, более заразного штамма «омикрон».

«Правительство совместно с партией «Единая Россия», в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации, выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Отметим, что в Ингушетии на сегодняшний день выявлен только один случай заражения «омикроном». В региональном Минздраве отметили, что уже принимаются исчерпывающие меры по обеспечению готовности системы здравоохранения к распространению нового штамма и связанного с этим вероятного роста заболеваемости в ближайшие недели.