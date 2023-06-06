В парламенте Ингушетии принимали депутата Курской областной Думы Геннадия Баева

Поскольку Курская область стоит на рубеже противостояния с Западом, граничит с Украиной, где сейчас и бойцы из республики принимают участие в СВО, были обсуждены актуальные вопросы оказания поддержки семьям воинов, работа над законопроектами, вносимыми в парламентские ассоциации, позволяющими улучшать экономическую ситуацию в регионах, отметили в пресс-службе регионального парламента.

Тумгоев отметил сопричастность ингушских парламентариев к происходящему Курской области, подчеркнув, что в республике переживают за ее жителей.

«Моя рабочая поездка по Кавказу совпала с празднованием Дня Республики Ингушетия. Пользуясь случаем, поздравляю жителей республики, желаю гостеприимным, отзывчивым и трудолюбивым жителям Ингушетии процветания на благо России. В своей работе я надеюсь на двусторонние эффективные отношения, которые позволят двум субъектам развивать взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Баев.

Во встрече приняли участие вице-спикер НС Руслан Паров, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в парламенте Ингушетии Руслан Оздоев, депутат Ахмед Костоев.