В парламенте Ингушетии прошло заседание, посвященное весенней призывной кампании в регионе

В мероприятии приняли участие руководитель рабочей группы Бадрудин Олигов, депутаты НС РИ, представители ведомств, профильных служб и организаций.

Как сообщили в Народном собрании республики, Бадрудин Олигов рассказал о предстоящей призывной кампании, которая продлится с 1 по 15 апреля 2023 года. По его словам, параметры призыва определяются, исходя из наличия призывных ресурсов. Это категория молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 250 человек.

В рамках совещания была озвучена информация о том, что темпы осенней призывной кампании в Ингушетии были неудовлетворительными. Бадрудин Олигов подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством военнослужащие, которые проходят воинскую службу по призыву, не станут привлекаться для участия в спецоперации на Украине и по окончании службы будут своевременно направлены к месту проживания.

Участники заседания были едины во мнении о том, что мероприятия, проводимые в целях формирования гражданско-патриотических чувств у молодого поколения, необходимо увеличивать. На эту тему выступил начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи и развития добровольчества Комитета по делам молодежи РИ Тимур Угурчиев.

Он сообщил, что молодёжным ведомством региона было проведено более 10 мероприятий для разъяснения вопросов, касающихся призыва. Также он подчеркнул, что комитетом систематически проводятся акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи республики — «Школа безопасности 2022», «Зарница», «Юнармия-спорт» и т. д.

В свою очередь представитель Миннаца Ингушетии отметил, что в республиканских средствах массовой информации проводится работа по распространению достоверной информации о происходящем в рамках проводимой ВС РФ специальной военной операции, реализации федеральной политики, агитации службы в Вооруженных силах РФ.