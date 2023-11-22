Законопроект

В парламенте Ингушетии рассмотрят законопроект о приоритетном праве на жилье сирот — участников СВО

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На очередном заседании Народного собрания республики рассмотрят проект закона о приоритетном праве на жилье детей-сирот, участвовавших в специальной военной операции, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе парламента региона.

Изменения будут внесены в два республиканских закона, касающихся мер социальной поддержки и обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Председатель комитета НС по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов отметил, что внесение поправок продиктовано необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, речь идет о преимущественном праве на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, участвовавших в СВО.

Также депутаты рассмотрят и законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который прошел публичные чтения и будет еще корректироваться в зависимости от поступления федеральных средств.

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