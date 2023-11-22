Изменения будут внесены в два республиканских закона, касающихся мер социальной поддержки и обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Председатель комитета НС по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов отметил, что внесение поправок продиктовано необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, речь идет о преимущественном праве на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, участвовавших в СВО.

Также депутаты рассмотрят и законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который прошел публичные чтения и будет еще корректироваться в зависимости от поступления федеральных средств.