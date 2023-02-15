В парламенте Ингушетии рассмотрят законопроект об ежегодном увеличении пособия на детей-сирот

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Народного собрания, депутат отметил, что принятие предлагаемого законопроекта позволит ежегодно увеличивать размер ежемесячного пособия одновременно с увеличением прожиточного минимума для детей, установленного в республике. Это в свою очередь, приведет к эффективной реализации детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, гарантий, предоставленных действующим законодательством.

После рассмотрения еще ряда законопроектов, парламентарии затронули вопросы реконструкции очистных сооружений образовательных учреждений региона.

Тумгоев отметил особую важность разрешения данного вопроса и необходимость постоянного контроля депутатским корпусом экологической повестки в республике.

На заседании говорилось и о работе пункта приема гуманитарной помощи для жителей Турции и Сирии, пострадавших в результате землетрясения, открытом на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Заместитель руководителя фракции единороссов в парламенте Мухажир Евлоев отметил, что в ближайшие дни готовится отправка гуманитарного груза, в составе которого предметы первой необходимости, постельное белье, матрацы, подушки, одежда для детей и взрослых.