Законопроект

В парламенте Ингушетии рассмотрят законопроект об ежегодном увеличении пособия на детей-сирот

0

На еженедельном заседании Совета парламента Ингушетии под руководством спикера Магомета Тумгоева, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов рассказал об изменениях, вносимых проектом закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Народного собрания, депутат отметил, что принятие предлагаемого законопроекта позволит ежегодно увеличивать размер ежемесячного пособия одновременно с увеличением прожиточного минимума для детей, установленного в республике. Это в свою очередь, приведет к эффективной реализации детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, гарантий, предоставленных действующим законодательством.

После рассмотрения еще ряда законопроектов, парламентарии затронули вопросы реконструкции очистных сооружений образовательных учреждений региона.

Тумгоев отметил особую важность разрешения данного вопроса и необходимость постоянного контроля депутатским корпусом экологической повестки в республике.

На заседании говорилось и о работе пункта приема гуманитарной помощи для жителей Турции и Сирии, пострадавших в результате землетрясения, открытом на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Заместитель руководителя фракции единороссов в парламенте Мухажир Евлоев отметил, что в ближайшие дни готовится отправка гуманитарного груза, в составе которого предметы первой необходимости, постельное белье, матрацы, подушки, одежда для детей и взрослых.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Минкультуры региона обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности
В Магасе проверили исправность газового оборудования в МКД
Ученики 6–11 классов школ Ингушетии могут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы
Рослесхоз вводит запрет на весенний профотжиг сухой травы
Известный ингушский журналист и писатель Магомед Чахкиев выпустил в свет новую книгу для детей
В Ингушетии подвели итоги общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Почти 88 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские Ингушетии
Энергетики сокращают задолженность крупнейшего города Ингушетии
Депутаты приняли отставку Главы администрации Малгобекского района
Спорткомплекс за 300 млн руб. начнут строить в Ингушетии весной
Лавинная опасность в горах Ингушетии сохранится 16-18 февраля

Главное

Яндекс.Метрика

 