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В павильоне Ингушетии в первый день форума «Россия» на ВДНХ принимали высоких гостей

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В павильоне республики в первый день выставки-форума «Россия» на ВДНХ принимали высоких гостей, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Собеседник издания отметил, что 4 ноября экспозицию республики посетили вице-премьер России Александр Новак, министр культуры страны Ольга Любимова, замминистра экономического развития Сергей Назаров и другие почетные гости, которые высоко оценили проведенную регионом подготовительную работу.

«В нашем павильоне представлены этнографические материалы в виде мультимедийных презентаций, где каждый посетитель может ознакомиться с культурными и бытовыми особенностями нашего прекрасного региона, его отличительными признаками. Наша задача показать, каких результатов нам удалось добиться и как видится их будущее развитие. Разделы экспозиции составлены таким образом, чтобы заинтересовать детскую, молодежную и взрослую аудиторию. Это позволит нам привлечь в регион как туристов, так и инвесторов», — отметил премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

Все посетители ингушского павильона могут принять участие в онлайн-экскурсиях с применением технологий виртуальной реальности, розыгрышах туристических путевок, мастер-классах от ремесленников по гончарному мастерству, войлочному ковроделию, национальным блюдам, ознакомиться с приложением «Ваймотт» (сохранение и развитие родного языка).

В День Ингушетии, который пройдет на ВДНХ 8 декабря, регион представит более насыщенную деловую, культурно-развлекательную и образовательную программу.

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