В первой школе столицы Ингушетии прошла патриотическая акция «Парта Героя»

В мероприятии приняли участие действующие сотрудники органов безопасности, ветераны и воспитанники отряда «Юные друзья пограничников».

Как отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике, парта Героя — это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о его биографии и заслугах перед Отечеством. Право сидеть за партой Героя будет предоставляться учащимся, показывающим отличную успеваемость, а также занимающимся активной общественной работой.

Напомним, 17 сентября 2007 г. автомобиль Алихана Калиматова был заблокирован и обстрелян из автоматического оружия на участке федеральной трассы «Кавказ» между населенными пунктами Барсуки и Карабулак. В машине насчитали более 130 пулевых пробоин, а в теле самого офицера 15 пуль. Офицер Калиматов получил ранение, несовместимое с жизнью. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Отмечается, что А. М. Калиматов внёс неоценимый вклад в становление мира и порядка на территории родной Ингушетии. Память о таких героях хранят благодарные потомки.